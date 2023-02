Denles ustedes de comer

Febrero 25, 2023 - 11:40 p. m.

2023-02-25

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Tomo esta frase del Evangelio de San Mateo 14,13-21 para encabezar una reflexión; sí, de un libro, que tiene que ver con una religión, con la creencia cultural de una civilización, ‘la occidental’, y que a pesar de todo lo que estamos viendo, por la forma como algunos que pertenecen o representan esas instituciones religiosas se comportan, y que no hace poco, veíamos cómo el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, en nombre de los obispos reunidos en asamblea general por lo que ellos consideraron un crimen, cometido por algunos de sus miembros, rechazaban esos abusos y pedía con dolor, perdón por ellos, a sus familiares, a los fieles en general y a la sociedad, para seguir siendo un lugar seguro para todos en donde pueda seguir la Iglesia, siendo luz y

sal del mundo.



Hace ya varias décadas, con la aparición del libro ‘Choque de las civilizaciones’, de Samuel P. Huntington, y casi simultáneamente ‘El fin de la historia y el último hombre’, de Francis Fukuyama, alumno de Huntington; y mucho más atrás ‘Estudio de la historia’, de Arnold J. Toynbee, y ahora último, muchos de los teóricos de la ‘Conspiración’, vienen advirtiendo de la necesidad o aparición de una religión única.



Muy lógico si se quiere tener un gobierno mundial, deben tener en cuenta la presencia de la religión, la cual una la trinidad dominante de las tres actuales en el poder del mundo en lo económico, político y social, con las tres religiones dominantes: cristianismo, judaísmo e islamismo.



En un encuentro del papa Francisco con el exministro Shimon Peres, este le proponía la creación de un organismo mundial de religiones, las tres anteriormente citadas, para así unir en un solo gobierno, una autoridad, al casi grueso total de la población mundial, ya que el 84%, unos 5300 millones de habitantes, tenían una fe espiritual que según los promotores de la religión única mundial lo harían realidad en la casa o templo Abrahámico, todo esto alimentado con el documento ‘Fratelli Tutti’ del papa Francisco, con la afirmación de que todos somos hermanos, ella marca la pauta de una fraternidad universal y de la amistad social, para sacar adelante nuestro Planeta.



Cuando traigo a colación el texto con el cual inicio esta columna de opinión, repito, es una opinión, con la cita sobre el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, la multiplicación de los panes, quiero que pensemos en lo que tienen de común las tres religiones Abrahámicas: a Jesús, y viendo que los políticos e historiadores citados en la misma, están preocupados en definitiva, en algo que le dijo Shimon Peres al papa Francisco en su propuesta de una especie de ONU religiosa, o lo que los llamados ‘conspiradores’ denominan religión única, le decía: tenemos que tener una autoridad que le diga al mundo “qué es lo que quiere, o qué es lo que no quiere Dios”.



Mi opinión es que ya lo dijo Jesús a sus discípulos, y en ellos al mundo, y los apóstoles no fueron capaces, como nosotros hoy en día de hacerlo: “Denles ustedes de comer”, escúchenlos y solucionen sus problemas, nos los dejen ir sin darles respuesta.