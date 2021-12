Planear a Cali

Diciembre 14, 2021 - 11:35 p. m.

2021-12-14

Por:

Gustavo Moreno Montalvo

Planear ciudad es tarea trascendental para sus habitantes: hace posible el desenvolvimiento acertado de servicios públicos domiciliarios, movilidad, educación, salud y espacios para actividades de contenido económico, social y cultural.



Las reglas actuales en Cali impulsan la planificación desde las Juntas Administradoras Locales; al tiempo, la ciudad está sujeta a las normas nacionales para elaborar, divulgar y ejecutar planes cuatrienales consistentes con los compromisos de campaña del alcalde de turno, y el POT.



Los procesos establecidos tienen el defecto de la planeación estática: se debería planificar a largo plazo todos los años, y evaluar cada año el cumplimiento del año anterior. Habrá ajustes como consecuencia de la clasificación como distrito especial de múltiples vocaciones, pues se pondrá fin a las Juntas Administradoras Locales y se establecerán las alcaldías menores, con su respectiva instancia de decisión de carácter político.



El papel de las Juntas de Acción Comunal, hoy de escaso relieve, quizá será aún menos importante. Preocupa la desvinculación entre planeación urbana, vocación económica y la tarea nacional de convertir a Buenaventura en ciudad próspera, en contraste con la calidad de mero nodo logístico que hoy tiene, con medio millón de personas y un PIB per cápita aproximadamente la mitad del departamental, del mismo orden que el promedio nacional.



La Cámara de Comercio de Cali ha identificado clúster con potencial para aprovechar subsectores donde la región es líder nacional, como el azúcar, el papel y manufactura de productos de consumo masivo con elevado componente importado.



Otras entidades de derecho privado deberían interactuar con la administración municipal o distrital de manera permanente y sistemática: ProPacífico puede formular y evaluar proyectos para el desarrollo sostenible de la región; la Unidad de Acción Vallecaucana busca promover el liderazgo y la participación de la comunidad en política; la Sociedad de Mejoras Públicas, regida por leyes específicas para esta clase de entidades, apoya el lucimiento, el fortalecimiento del civismo, la protección del patrimonio histórico y cultural, y el apoyo a procesos para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Además, se debe involucrar a los diversos gremios y, por supuesto, a las universidades.



La ciudad puede aumentar mucho la densidad poblacional en su zona central, desde la Calle Quinta hasta la 44; tendría así oportunidad para reducir costos para Emcali y atraer de empresas hoy radicadas en Bogotá, con argumentos de mejor productividad para colaboradores por poco tiempo de desplazamiento. Además, se debería aprovechar el corredor férreo como eje urbano.



La planeación exige dirección estable, de alto nivel profesional, que trabaje con los diversos actores de manera ordenada, formalice los planes a por lo menos 10 años todos los años y evalúe cumplimiento de metas dentro de la tarea anual. No debe asumir la tarea de controlar el cumplimiento de normas constructivas ni supervisar a las curadurías urbanas, pero si debe emitir las reglas para autorizar construcción, formular planes globales para el centro y otros puntos de convergencia urbana, impulsar estrategias para la provisión de servicios de toda índole, y aprobar proyectos de alcance especial, como planes de desarrollo parcial. Si la planificación racional requiere ley, ello no debe ser obstáculo.

