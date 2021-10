Acuerdo importante

Octubre 05, 2021 - 11:35 p. m.

2021-10-05

Por:

Gustavo Moreno Montalvo

El acuerdo entre Coopservir, cooperativa que asumió la administración de Drogas La Rebaja, y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en virtud del cual la segunda asume la gestión de los activos de Drogas La Rebaja mientras se define la propiedad de la empresa, es de importancia para Cali, donde queda la sede de La Rebaja, y para el país, es reconocimiento de un modelo cooperativo eficaz.



El número de puntos de venta pasó de trescientos a cerca de mil en los 26 años transcurridos desde la intervención del negocio, antes propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela, por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, y la conformación de la Cooperativa con aportes de sus trabajadores a lo largo del tiempo para preservar el negocio. Así se constituyó un grupo con identidad de propósitos entre capital y trabajo. Agentes interventores ilustrados y comprometidos facilitaron el proceso; su visión ha permitido que la entidad haya progresado durante más de cinco lustros con ejecutivos de primera categoría.



La corrupción que permeó a la Dirección obligó a su liquidación; su papel fue asumido por la SAE, creada en 2009 como sociedad de economía mixta subsidiaria de la Central de Inversiones, adscrita al Ministerio de Hacienda. No se esperan grandes cambios en La Rebaja, ni tampoco en Coaspharma S.A.S. laboratorio intervenido desde 2004 que administra activos incautados a los hermanos Rodríguez Orejuela y provee proporción notable de los medicamentos genéricos a La Rebaja, con el cual la SAE llegó a acuerdo para prorrogar por otros 10 años el contrato de arrendamiento de los activos. Sus accionistas y administradores son sus trabajadores.



El propósito de construcción de valor de los activos administrados por la SAE es robustecer el patrimonio del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), de manera que cuente con recursos adecuados para la tarea que su nombre enuncia, una vez el gobierno central haya recuperado los dineros invertidos. El objetivo es importante, pero el proceso para materializarlo tomará mucho tiempo: la carga de activos improductivos incautados agobia.



El modelo cooperativo no ha prevalecido en el mundo, pero hay importantes casos de bancos, aseguradoras, grupos agrícolas y cadenas comerciales, en particular en Europa Occidental, Japón, Corea del Sur y Canadá, de entidades exitosas de carácter cooperativo. El sistema requiere especial rigor de gobierno corporativo para evitar conflictos de interés, pero una solución eficaz puede ser fuente de ventajas comparativas por la calidad ética de las conductas bajo reglas adecuadas.



El cooperativismo puede ser importante para el país en la provisión de servicios comerciales para actividades agrícolas en la periferia cuando el Estado logre el monopolio del poder coercitivo en el territorio nacional.

Por lo pronto, no sobra destacar la importancia del acuerdo entre Copservir y la SAE: la revisión de las cifras en el momento de reconocer cuánto valor corresponde a cada una de las partes permitirá entender que si se hubiera mantenido el tamaño del negocio en el momento de la intervención quizá no habría hoy empresa: la diferencia entre ventas y costos variables no habría sido suficiente para absorber costos fijos, ni habría habido capacidad para negociar con proveedores.

