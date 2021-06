Junio 11, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-11

Por:

Gonzalo Gallo

Padre celestial, Dios de amor, necesito una fe siempre abierta a la confianza y cerrada a las dudas.



Una fe alegre para los días luminosos y sólida como la roca para los días de tormenta y zozobras.



Necesito creer sin titubeos que siempre estás conmigo y que no hay prueba que no pueda superar.



Necesito, amado Dios, la confianza del niño que avanza seguro y sin temores de la mano de sus padres.



Por eso hablo contigo ya que la oración siempre me da alientos y es un nutriente para mi espíritu.



En ti confío Dios amoroso, y sé que eres mi Buen Pastor, mi castillo fuerte, mi roca salvadora y mi clara luz.



Aumentas mi fe y me ayudas a amarte, amarme y amar. Nada temo porque tú estás conmigo. Gracias por tanto amor.



