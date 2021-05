Abril 30, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-30

Por:

Gonzalo Gallo

Maneja tu mente o ella te manejará a ti. Conócete bien y toma consciencia de cómo la mente puede arruinar tu felicidad.



A la mente sin control le encantan los juicios, las separaciones, los superlativos, los diminutivos y las clasificaciones.



Y si no estás alerta, cuando menos lo piensas te roba la paz, te encadena y deteriora en grado sumo tus relaciones.



Por eso los sabios piden armonizar mente y corazón, vibrar con Dios y dejarse guiar por su Espíritu.



De seguro ya te has quedado perplejo ante la fragilidad de tus juicios y las historias que te cuentas cuando eres en extremo racional y poco sensible.



Piensas lo peor de alguien o de un hecho, elaboras fantasías mentales y luego compruebas tu error con dolor y desasosiego.



Mira pues qué quieres hacer para estar más consciente y desterrar tantos juicios e ideas estériles.



Tu vida fluye serena y en paz si no estás atrapado por los espejismos y los embelecos de la mente errática que juzga.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog