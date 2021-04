Abril 26, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-26

Por:

Gonzalo Gallo

Acaso ves que el dinero no te alcanza o que tienes muchos problemas para adquirirlo o conservarlo.



La solución a ese problema no depende de tener más dinero, depende de cambiar tus creencias y tus actitudes.



Puede ser que estás repitiendo lo que hacían tus padres y necesitas perdonarlos y liberarte de lo que aprendiste.



Es frecuente sufrir por pensamientos de escasez que están grabados en tu subconsciente y debes abrirte a la abundancia.



Mientras tengas pensamientos de carencia el dinero no llegará a ti, o si llega lo derrocharás sin cuidado.



La gratitud atrae más abundancia y también ser una persona que disfruta lo que tiene sin quejas o tacañería.



El dinero está disponible para todos y acaso necesitas liberar tu creatividad para poderlo disfrutar.



La verdad es que un problema de dinero no se resuelve con dinero, sino con otro estilo de vida.

