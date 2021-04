Abril 18, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-18

Por:

Gonzalo Gallo

Amado Dios, hoy tomo de nuevo consciencia, sin culparme ni culpar, de que yo soy el único responsable de mi destino.



Por lo mismo decido no enjuiciar a mis padres y a otros, y asumo la realidad sin culparme a mí mismo.



Cada día se me regala para aprender las lecciones del amor: compasión, entrega, respeto, perdón, desapego.



Señor, cada día es irrepetible y cada experiencia me enseña algo valioso, incluso lo que veo como malo por mis falsas creencias.



Cada instante estoy decidiendo, y en mi vida sólo dispongo del ahora que se escapa. Por eso elijo amar aquí y ahora.



Necesito aceptar a los otros así como son, ya que es una quimera intentar cambiarlos según mis deseos.



Dios mío, quiero hacerme amigo de mi alma, cuidarla, nutrirla y aprender a ir más allá de lo aparente y efímero.



Hoy elijo amarme y amar a los demás sin dependencias emocionales. Quiero un amor sin apegos dependientes. Gracias amado Dios.



