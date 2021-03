Oasis

Marzo 23, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-23 Por: Gonzalo Gallo

Consejos sabios para padres con hijos adolescentes:



1. Haz todo con amor y sentido común; son estos mejores ayudas, pero recuerda que amar es saber decir sí o no con sabiduría.



2. Sé coherente y no ordenes hoy una cosa y mañana otra, tampoco contradigas a tu pareja porque pierde credibilidad y autoridad.



3. Sé congruente y da ejemplo: Exige a tus hijos lo que vives. ¿Cómo pides orden o rectitud si eres un caos y un amoral?



4. Ten autocontrol. Domina la ira y no seas agresivo. Antes de hablar o corregir cálmate y actúa con amor.



5. Sé tolerante con pequeñas cosas como modo de vestir, tatuaje, piercing. Así puedes exigir en lo fundamental.



6. Muestra un genuino interés por tu hijo y su vida. Dedica tiempo en calidad y cantidad. No te desentiendas de tu hijo.



7. Sé paciente. El hijo para imponer sus criterios explota las debilidades paternas. No claudiques y, en casos serios, pide ayuda profesional.



8. Valora todo lo bueno. El estímulo es vital incluso en lo que es su deber. Aprecia el esfuerzo, no sólo el logro.

