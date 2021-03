Oasis

Marzo 18, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-18 Por: Gonzalo Gallo

Se dice que el truco de partir una mujer en dos proviene del Egipto antiguo, pero está documentado que se inició en 1921.



Lo créo el mago británico PT Selbit hace 100 años en el teatro Finsbury Park Empire, en Londres un 17 de enero.



Introdujo a una asistente en un cajón de madera, cerró el cajón y procedió a serrucharlo en dos, ante un público azorado.



Gracias a su acto las mujeres comenzaron a ser asistentes de los magos en una época en la que aún no podían votar.



A pesar de la enorme popularidad que tuvo el novedoso espectáculo Selbit no capitalizó su fama porque otros tomaron su idea.



Uno fue el mago estadounidense Horace Goldin, quien, meses después creó su propia versión para el público de su país.



Goldin fue el primero en mostrar la cabeza, manos y pies de la asistente durante la ilusión. Además patentó su acto.



Lección: Despierta tu creatividad, pero crear no basta, mientras puedas debes garantizar que lo que creas te pertenece y pedura.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog