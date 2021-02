Oasis

Febrero 25, 2021 - 11:30 p. m. 2021-02-25 Por: Gonzalo Gallo

Un buen agricultor siempre había obtenido el primer premio en la Feria del Estado con su maíz.



Tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas de maíz con todos los demás agricultores de los contornos.



Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: “Bueno, lo hago porque me gusta compartir y también por interés.



Resulta que el viento tiene esta buena virtud: él traslada el polen de unos campos a otros.



Por eso, si mis vecinos cultivaran un maíz de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio maíz.



Entonces me interesa enormemente que sólo planten el mejor maíz ya que así nos beneficiamos todos”.



Los sabios siempre enseñan que todo lo que das a otros también te lo estás dando a ti mismo.



Si no estás contento con lo que recibes, sincérate y pregúntate: ¿Qué estoy dando y cómo lo estoy dando?



