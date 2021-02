Oasis

Febrero 14, 2021 - 11:30 p. m. 2021-02-14 Por: Gonzalo Gallo

Puede pasar que en ciertos momentos de la vida te sientas sin ganas de hacer nada y como un marino sin brújula o GPS.



Si te serenas y examinas tu vida, verás que por distintas razones has descuidado tu ser: espíritu, mente y emociones.



Si no cambias solo, busca ayuda y te aplicas a mejorar. Si no, la tristeza se convertirá en aflicción y de ahí caes a la depresión.



A ese estado deplorable no llegas si cuidas tu alma, controlas tu mente y cultivas buenas emociones.



Ahora bien, sincérate, de los 1440 minutos de cada día, ¿cuántos dedicas a nutrir y mejorar tu ser?



¿Puedes tener un espíritu vigoroso y sereno simplemente rezando unos cuatro minutos en el día de modo repetitivo?



Para estar bien necesitas dedicar buen tiempo a relajarte, meditar, leer algo inspirador y estar en comunión con Dios.



Hipnotizado por lo aparente el humano vive desentendido de su ser y aún así se dice: ¿Por qué estoy tan mal si yo soy bueno?



