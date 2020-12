Oasis

Diciembre 11, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-11 Por: Gonzalo Gallo

Para la persona amiga de quien debe apoyar suele ser duro aprender a no estar ofreciendo consejos no pedidos.



A veces se los da de buena manera y necesita callarse y esperar a que los otros soliciten el consejo. Eso es necesario para que lo valoren.



Deja de avasallar con tus consejos pensando que son la solución a los problemas de los demás.



Si el otro no lo pide lo hará en su momento o nunca, respeta con amor su proceso y su ritmo.



También puede ser que ya conoce esos consejos, pero por ahora no quiere aplicarlos y necesita sufrir para ser consciente.



Dar consejos o ayudas sin que el otro lo pida es delicado porque interfieres en los aprendizajes de alguien.



Cada ser es libre para crear sus problemas y para encontrarles la solución, pero al ego protector le gusta entrometerse.



Acaso puedas decir: ¿Quieres una sugerencia que a mí me sirvió en una situación parecida? Haz todo con amor y prudencia.



