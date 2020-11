Oasis

Noviembre 13, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-13 Por: Gonzalo Gallo

El pensamiento de la humanidad se hace más amoroso cuando somos capaces de ver a los otros como hermanos.



Entonces no te indignas cuando ves que otros fallan porque asumes que están en inconsciencia y en desamor.



Los violentos y perversos siempre han sido afectados por alguna tragedia, atropellos o hechos horribles.



La actitud cambia de forma drástica y pasa del odio a la comprensión cuando se vibra en amor auténtico.



En internet hay muchos conmovedores testimonios de un perdón compasivo ante hechos horribles.



Nada es imperdonable, pero es tentador asumir el rol de víctima y estar muerto en vida por no cerrar ciclos.



El video ‘El asesino de Río Verde’ muestra las dos caras: los que años después aún se consumen en el odio y quien perdona con amor.



No es fácil sanar heridas emocionales, cada quien decide si quiere estar en paz o seguir rumiando el mal con rabia, rencor y encono.



