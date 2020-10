Oasis

Octubre 25, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-25 Por: Gonzalo Gallo

Las personas que han estado clínicamente muertas cuentan cosas como estas:



- “Nadie me juzgó, yo misma vi en qué había acertado o fallado y supe que volvía a la tierra a llenar cada espacio de amor”.



“Me vi ante una luz que no se puede describir y una voz amorosa me preguntó: ¿Qué has hecho por los demás?



¿Qué has hecho con tu vida? Se te da una oportunidad de volver a atesorar amor en lugar de atesorar cosas”.



- “Es la sensación más hermosa que he conocido, es amor puro y absoluto, es paz y armonía.



Era todo belleza y amor infinito. Desde entonces los apegos materiales no cuentan porque sé que son engañosos”.



- “Cuando sales del cuerpo llegas a una luz que irradia amor puro y una paz que no se puede describir.



Lo más valioso es que tomas consciencia de tu esencia y de que estás en la tierra con una sola misión: amarte y amar”.



