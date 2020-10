Oasis

Octubre 23, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-23 Por: Gonzalo Gallo

No hay atajos, no hay fórmulas mágicas ni fáciles para llegar a este estado de ánimo llamado felicidad.



Debes descubrir tus propias recetas aceptando que facilidad y felicidad no son lo mismo.



La felicidad la anuncian encuadernada o enlatada como un producto más en el mercado. Son falsas ofertas.



Bien dijo alguien: ¿Por qué las personas dicen ‘amor’ cuando quieren decir ‘sexo’? ¿Por qué juran te amo cuando solo quieren?



O, ¿por qué decir ‘felicidad’ cuando lo que hay es placer, un gozo efímero o simplemente anestesia?



Otra falla es que a veces somos infelices por la compulsión de querer ser felices a toda costa.



Eres iluso si sueñas con cero dolor en la vida, o crees que felicidad es lo mismo que lograr éxito o fama.



Si asumes el dolor con amor, no sufres. Se sufre por batallar con el dolor y con la adversidad. El sabio acepta, ama y fluye.



