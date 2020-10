Oasis

Septiembre 30, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-30 Por: Gonzalo Gallo

Es maravilloso cultivar lo que se llama ‘consciencia de unidad’, una unión sublime con Dios, con los otros y con el todo.



Los guías espirituales afirman que, aunque nos vemos separados, todos somos parte de la misma energía divina.



Sacio mi sed en el pozo del alma, amo a los otros y a la Tierra, porque así encuentro guarida, cama, comida y calor.



Con humildad reconozco que soy una partecita de Dios y que Él no es un dios externo o más alejado que las galaxias.



Puede sonar extraño, pero, gracias a Dios, soy dios, soy una chispa de su luz, una gotica del océano de amor que es Él.



Me siento uno con los demás y miro con ojos compasivos a los hermanos que fallan como ‘bebés espirituales’.



Aún no saben manejar su vida por grandes vacíos de amor y por experiencias dolorosas o traumáticas.



Si me siento uno con todos y con el todo, el amor guiará mis pasos hasta que no solo de amor sino que ¡oh, qué bueno: soy amor!



