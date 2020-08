Oasis

Agosto 24, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-24 Por: Gonzalo Gallo

Cierto día en un sueño avanzaba por un sendero de luz y con sorpresa vi un letrero que decía: ‘Tienda del cielo’.



Entré y un ángel me entregó una canasta y me dijo: “Elige tranquilo todo lo que necesites en tu vida”.



rimero compré paciencia para estar en paz, y luego amor que venía en tres presentaciones: a uno mismo, a Dios y a los demás.



Luego tomé unas bolsas de comprensión, que te ayuda a ponerte en el lugar de los otros y crea armonía.



Compré varias cajas de sabiduría y de fe. Había una promoción de perdón que decía: este producto es indispensable para ser feliz.



En otro estante compré fuerza y paciencia para no rendirme y superar cualquier escollo.



Me encantó que ofrecieran aceptación, desapego y también eché la oración y varios envases de serenidad y alegría.



Llegué al cajero y pregunté al ángel: ¿Cuánto debo? Con una sonrisa me contestó: “El Señor ya pagó tu cuenta. Hace mucho tiempo”.



