Marzo 17, 2023 - 11:30 p. m.

2023-03-17

Por:

Gonzalo Gallo

Ten en cuenta lo importante que es cuidar mucho el amor para estar bien en tus relaciones.



Te ayuda mucho la metáfora de ir de modo regular al ‘gimnasio del afecto’.



Es evidente que cuidar nuestras relaciones es lo mismo que ejercitar un músculo.



Si permanecemos sentados toda nuestra vida, nuestros músculos se atrofiarán.



De la misma forma, una buena relación se marchita, no solo porque hay problemas, sino por descuido.



Sé consciente de que debes cuidar activamente tus relaciones del mismo modo que cuidas tu cuerpo.



Es sabia la metáfora de que el amor es como la planta que mimas o no en tu casa.



Las relaciones se mantienen fuertes cuando les prestas atención, y trabajar no es tu primera prioridad.