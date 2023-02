Febrero 26, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-26

Por:

Gonzalo Gallo

Dios mío, mi consuelo ante las cuitas, mi manantial de alegría, fuerza cuando me siento débil y el creador que me da paz y armonía.



En los tiempos inciertos me asedian las dudas y tiendo a desfallecer, pero pienso en ti y elijo confiar, dar lo mejor y no sucumbir. Te amo.



Los humanos a veces caemos en la tentación de rendirnos, pero tú estás ahí en el corazón y nos invitas a perseverar y actuar con pasión.



Eres descanso para el fatigado y luz para el extraviado. Eres aliento para el desmotivado y fuente de confianza para el amedrentado.



Nos amas sin medida, pero no haces por nosotros lo que nosotros podemos y debemos hacer según el plan del alma antes de encarnar.



La naturaleza nos enseña a insistir como lo hace el hermoso colibrí que, en un solo día, puede buscar néctar en unas tres mil flores.



Jeshua dijo que la fe mueve montañas y hoy me animo a fortalecer mi confianza y dar lo mejor. Gracias por tu amor infinito e incondicional. Te amo y me amas.