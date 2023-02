Febrero 25, 2023 - 11:20 p. m.

2023-02-25

Por:

Gonzalo Gallo

Había una vez una sabia profesora a la que le gustaba enseñar más con ejemplos, historias y ejercicios que con razonamientos.



Años más tarde se encontraron dos exalumnas suyas y, recordando el ayer, una le dijo a su compañera.



- Esa profesora nos enseñó a vivir y a pensar. Recuerdo muchas de sus sugestivas y valiosas enseñanzas.



Un día en el colegio nos pidió a todos los alumnos que pintáramos en los cuadernos el conocido símbolo del ying y el yang. Nos dijo:



- Siempre que haya una discusión o un altercado los invito a observarlo y preguntarse esto:



¿Por qué una línea sinuosa separa el lado oscuro del claro y en cada lado hay otro círculo pequeño del color diferente?



Les pidió escribir esto debajo del símbolo: “Nunca tengo la razón, sólo tengo mi razón. Si no hay sombras no apreciamos la luz”.



La otra compañera dijo: “Lo tengo presente como si fuera ayer y también cuando nos dijo: “El borrador del lápiz nos recuerda que hay errores y no somos perfectos”.