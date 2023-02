Febrero 24, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-24

Por:

Gonzalo Gallo

Si te conectas con la voz interior de tu corazón, él te susurra: “Elige la compasión y abandona la agresión”.



Un ser humano consciente no busca nada por la fuerza porque ha aprendido a ceder, conciliar y fluir.



Al meditar y calmarte, adquieres un conocimiento superior que te da una mirada en la que ves un hermano en cada humano.



Comprendes que algunos no han aprendido a amarse y amar y, por eso, hacen estragos y ofenden en grado sumo.



En lugar de permitir que la rabia te queme por dentro, eliges comprender, no juzgar y perdonar.



En conexión con Dios que mora en ti aceptas que hay maldad, pero no te altera ni te contaminas con ella.



Sabes que si amas y te amas todo fluye, y que solo crecen espinas y zarzas donde hay odio y agresividad.



Sigue el sendero trazado por Jeshua de no devolver mal por mal y amar a los que hacen daño. Son hermanos en desamor.