Febrero 22, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-22

Por:

Gonzalo Gallo

Mientras un papá observa la televisión llega su niño pequeño y le pregunta: Papi, ¿cuánto ganas por hora en tu trabajo?



-No me molestes, hijo, ¿No ves que llegué muy cansado?



-Papi, sólo dime eso. ¿Cuánto ganas?



-Cuarenta mil pesos cada hora, -dijo el hombre irritado- Ahora vete y déjame tranquilo.



Pero el niño se atrevió a decirle: Papá, ¿Me puedes prestar veinte mil pesos?



El padre monto en cólera y dijo con brusquedad:



-Vete a dormir y no me molestes más.



El pequeño obedeció. Más tarde el padre reflexionó y se sintió culpable. Tal vez su hijo quería comprar algo.



Vivía para trabajar y compartía poco con su hijo. Fue a la habitación del pequeño y susurró:



-Hola, hijo, acá tienes el dinero. ¿Para qué lo quieres?



El hijo recibió ese dinero, metió la manita debajo de su almohada y sacó varios billetes arrugados.



-Tenía que completar. Papi, ¿me vendes una hora de tu tiempo?