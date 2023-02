Febrero 18, 2023 - 11:20 p. m.

2023-02-18

Por:

Gonzalo Gallo

Se habla mucho del amor, pero pocas veces las personas se interesan por saber de verdad qué es el amor.



Si de verdad amas, asumes estos siete compromisos y los conviertes en una hermosa realidad:



1. Aceptación: te aceptas y aceptas al otro sin intentar cambiarlo o someterlo. La compasión te acompaña.



2. Confianza: crees en ti, das lo mejor y te ganas la confianza ajena actuando con honestidad o transparencia.



3. Libertad: evitas imponer, controlar o dominar. Le das al otro su espacio porque no tienes miedo a perder. Haces acuerdos.



4. Ternura: manifiestas el afecto y sabes ser detallista, mimas, consientes y obras con delicadeza.



5. Servicio: das información sin esperar nada a cambio, pero no haces por el otro lo que él debe hacer.



6. Respeto: evitas imponer tu modo de pensar y vivir. Te adaptas y no intentas cambiar ni controlar a nadie.



7. Apoyo: pones tus relaciones en el primer lugar siempre dispuesto a colaborar y a lograr que nadie se sienta mal.



