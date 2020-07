Oasis

Julio 27, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-27 Por: Gonzalo Gallo

La lista de las falsas creencias es enorme, muchos las aceptan y pocos piensan y las cuestionan. No es verdad que:



La música de Mozart es la que más estimula el desarrollo mental y emocional de los niños. Se habla del ‘efecto Mozart’.



La verdad es que cualquier música estimulante produce los mismos resultados y no son tan duraderos como se cree.



No es cierto que para ganar buen dinero y triunfar hay que trabajar siempre muy duro. A veces no es necesario.



No es cierto como dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es una creencia dañina.



La frase ‘pobre pero honrado’ es injusta y tantas veces debería más bien decirse ‘rico, pero honrado’.



Es falso que la posición del bebé en el útero permita determinar el sexo del mismo. Es algo sin fundamento científico.



El tamaño del miembro masculino no es proporcional al placer sexual. Porque este nunca se mide por más o menos centímetros.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog