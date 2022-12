Diciembre 01, 2022 - 11:30 p. m.

2022-12-01

Por:

Gonzalo Gallo

A las palabras ‘abracadabra’ se les suele aplicar un sentido mágico, pero también pueden mirarse de otra forma.



Analiza con atención lo que te dice cada una de sus letras en este interesante acrónimo:



Amor, Bondad, Resiliencia, Alegría. Comprender, Aceptar, Dar lo mejor de mí, Apoyar, Valorar, Respetar, Agradecer.



Tienes la capacidad de hacer magia de la buena con el poder de esas buenas acciones que te convierten en un ser de luz.



Pon de primero el amor a ti, a Dios, a los demás, y a la prodigiosa creación divina que tantos no admiran.



Si amas de verdad, entonces ese amor es la raíz de los otros valores que iluminan tu existir y el de muchos.



Pero no se trata de leer esto y seguir igual, se trata de tomar consciencia y aplicar lo que se sabe.



Con razón el iluminado Buda afirmó: “Sabio no es el que sabe, sabio es el que practica lo bueno que sabe”.



