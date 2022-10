Octubre 12, 2022 - 11:30 p. m.

2022-10-12

Por:

Gonzalo Gallo

Tu vida puede ser una plegaria constante si de verdad vives en comunión conmigo, tu Dios.



El secreto está en vibrar en amor y tenerme presente en todo instante y no solo ante el infortunio.



Te amo infinitamente, somos uno y, si lo crees, te amas y descubres tus dones para lograr tu mejor versión.



A veces me llamas Padre, pero solo lo vives cuando tratas a todos como hermanos, aunque fallen por estar en desamor.



Llena tu ser y tu vida de amor, llena tu corazón de paz, llena tu mente de sabiduría, llena la tierra de luz.



La vida es más simple de lo que piensas y la complicas por no amar en el ahora y viajar al pasado con odios o culpas.



Del mismo modo, hija o hijo mío, la enredas cuando no controlas tu mente y ella crea películas de miedo viajando al mañana.



Yo tu Creador siempre estoy contigo. Te amo sin medida y lo único que deseo es que vivas en verdadero amor para ser feliz.