Octubre 10, 2022 - 11:30 p. m.

2022-10-10

Por:

Gonzalo Gallo

Cuenta la historia que una parejita fue hace años donde una sabia mujer que, ya viuda, orientaba a otros.



Ella escuchó a cada uno por aparte y se dio cuenta que se amaban, pero tenían muy descuidada su relación.



Por ser buenos padres eran mediocres esposos, su trabajo era muy absorbente, eran rutinarios y nada espirituales.



Cada uno se enfocaba más en los defectos del otro que en sus cualidades y no sabían comunicarse bien.



Vivían en Estambul, ella se llamaba Yadira y él, Kemal. Frente a una fogata les dio unas luces para mejorar en su relación.



Durante la charla ellos debían mantener vivo el fuego, pero a la hora ella les dijo: no hace falta poner más leña.



Siguieron charlando, les hizo varios ejercicios, les dio calves para comunicarse bien y ser detallistas y afectuosos.



Al fin, al revolver ellos las cenizas vieron que el fuego se volvió a encender.



Les dio un pergamino con esta frase: “Creí mi hogar apagado, revolví la ceniza y me quemé la mano”.