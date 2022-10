Octubre 06, 2022 - 11:30 p. m.

2022-10-06

Por:

Gonzalo Gallo

Seguramente has escuchado hablar de las personas que están en el “Club de la S”: solteros, separados o solos.



Las estadísticas demuestran que este grupo ha crecido con desmesura y seguirá haciéndolo.



La razón más fuerte son los cambios de los hombres, las mujeres, y las nuevas relaciones entre ellos.



En la antigua Esparta al hombre que estaba soltero a los 30 años lo desterraban o lo aislaban socialmente.



Hoy en día hay mucho miedo al compromiso y muchos no quieren casarse ni tener hijos.



¿Está en crisis el matrimonio? Sí. ¿Hacia dónde evoluciona? A relaciones más libres y temporales.



El arquetipo de “relación para toda la vida” está agrietado y de hecho no existió desde siempre.



Esto asusta a los moralistas, pero la historia se abre paso por otros rumbos y nada la detiene.



