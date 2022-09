Septiembre 26, 2022 - 11:30 p. m.

2022-09-26

Por:

Gonzalo Gallo

Millones de creyentes han sido mal educados por años y años en la terrible escuela de la culpabilidad.



En la mayoría de las misas se repite sin cesar un dañino estribillo: “Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa”.



Algo horrible que debe erradicarse ya que para el alma y la mente es nefasto alimentar sentimientos de culpa.



Está bien asumir responsabilidad por lo que haces, pero culparte te frena, te desalienta y te enferma.



Afortunadamente hay sacerdotes y pastores que no apoyan la fe en la culpa y les hacen un gran bien a sus fieles.



Entiéndelo y no te castigues más rumiando tus errores; reconócelos y perdónate para siempre.



Deja de flagelarte sin piedad por lo que hiciste o dejaste de hacer. No culpes ni te culpes. Sé compasivo.



Perdonarte mejora tu autoamor y te ayuda a seguir adelante disfrutando el ahora serenamente.



