Septiembre 23, 2022 - 11:30 p. m.

2022-09-23

Por:

Gonzalo Gallo

Aumenta tu fe y siente cercano a Dios con estas oraciones tomadas de los salmos:



- Solo en Dios descansa el alma mía. De Él espero mi salvación

porque es mi roca y mi salvador.



- Dios es mi fortaleza y no he de vacilar. Tú, Señor, retribuyes a cada cual según sus obras.



- Señor, tú eres mi Dios y a ti te busco, mi alma tiene sed de ti como tierra reseca, sedienta y sin agua.



- Quiero bendecirte mientras viva porque tu amor es mejor que la vida. Por eso te canto jubiloso.



- Señor, apresúrate en socorrerme. Tú eres mi socorro y mi liberador, Señor, no tardes más.



- En ti confío, Señor, pues eres mi esperanza y no hay nadie como tú. Sé que en ti encuentro el consuelo.



- Qué amables son tus moradas, Señor. Felices los que habitan en tu casa, feliz el que confía en ti.