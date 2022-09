Septiembre 21, 2022 - 11:30 p. m.

2022-09-21

Por:

Gonzalo Gallo

Si aprendes a apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará al valorar los pequeños detalles.



Una de las claves de la felicidad está en saber admirar y agradecer todo, incluso, lo que parece insignificante.



Otra consiste en amarte y amar en el aquí y en el ahora. ¿Eres consciente de que el pasado y el futuro no existen?



Lo único que existe es el instante que debes vivir intensamente, como suelen hacer los pequeños.



Si su mente no se ha contaminado, los niños no tienen ni pasado ni porvenir, ellos viven solo en el ahora.



Por lo mismo no andan cargando lo negativo del ayer y tampoco sufren con temores y preocupaciones.



La felicidad brota de amarnos y amar, ya que solo el amor regala paz interior y esa paz es la misma felicidad.



Ámate, ama sin medida y valora a tiempo las cosas pequeñas, no sea que, ya muy tarde, te des cuenta de que esas eran las grandes.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog