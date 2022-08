Agosto 25, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-25

Por:

Gonzalo Gallo

Sabiduría es tener bien claro cuáles son las cosas que te corresponden, que son de verdad para ti.



Son aquellas para las cuales sí tienes los recursos, aquellas en las que estás trabajando, esas son las que te corresponden.



A esas, ponles todo tu entusiasmo, tu alegría, tu amor y tu compromiso, en suma, todo lo mejor de ti.



Según la ley universal de correspondencia hay realidades que elegiste antes de encarnar en el plan de tu alma.



Según ese plan, que no es de todo, hay cosas que puedes cambiar y otras que no porque las necesitas para evolucionar.



Ya en la tierra te haces correspondiente a aquello que cosechas según lo que has sembrado y te lo mereces.



Si no te amas, te haces correspondiente a parejas que te lastiman o te maltratan hasta que decidas amarte y cerrar una relación tóxica.



Si te amas y amas, todo fluye, y superas pruebas duras que son necesarias para tu evolución.