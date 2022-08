Agosto 21, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-21

Por:

Gonzalo Gallo

¿Cuál es tu actitud ante la realidad? Ojalá no sea sufrir por luchar contra la vida, sin éxito, para crear otra realidad.



Es una situación bastante común, muchas personas sufren y luchan contra lo que sucede a su alrededor.



No tienen ningún éxito en modificarlo y lo más delicado y nefasto es que por lo mismo no dejan de sufrir.



Otros logran cambiar algo, pero es a costa de su paz interior, su salud, su felicidad o su propia vida.



Lo sensato es aceptar la realidad y mantener tu poderosa mente enfocada solo en el ahora y en lo positivo.



Al hacerlo no permites que ella viaje al futuro con preocupaciones o con temores que te impiden estar en paz.



El futuro se crea solito, se crea automáticamente con base en lo que tú haces aquí y ahora en la realidad presente.



Sé bien consciente de que hay dos tiempos inexistentes: el pasado y el futuro. Lo sabio es amar aquí y ahora.



