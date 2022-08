Agosto 19, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-19

Por:

Gonzalo Gallo

Al no aceptar la realidad le haces resistencia. Haces resistencia a las personas, estructuras y comportamientos.



Y mientras más resistencia haces, más fuerza vas a encontrar; más oposición, más conflicto, más guerra y más problemas.



La pelea o la resistencia es la actitud que se traduce en conflictos y que es una fuente de sufrimiento.



Por lo tanto, si aceptas, dejas de ponerle resistencia al mundo, empiezas a fluir con él y gozas de paz.



Hacerlo te da la capacidad de amarte y amar. Al no tener resistencia, aceptas el orden del universo.



Dejas de sufrir precisamente por las cosas que no puedes cambiar, que no te corresponde cambiar, y que no necesitan cambiar.



Sé consciente de que lo único que necesitas cambiar está adentro de ti. Afuera no hay nada que cambiar.



Afuera todo lo que sucede, aunque a tu mente le cueste trabajo aceptarlo, es necesario y perfecto para el proceso del universo. Lo aceptas y los sufrimientos desaparecen.



