Agosto 17, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-17

Por:

Gonzalo Gallo

Tiquismiquis es una graciosa expresión española que procede del latín: tibi - mihi, o sea, para ti - para mí.



Tiquismiquis es la persona escrupulosa, quisquillosa o que se afecta por lo que no vale la pena.



También son tiquismiquis los que se enfurecen y arman riñas o discusiones sin un verdadero motivo.



Una persona tiquismiquis es el personaje susceptible que se complica la vida, sufre y hace sufrir.



Todo lo contrario de la persona amorosa y serena que permanece

imperturbable cuando otros se alteran.



Un estado de paz al que llegan los que meditan, oran, no escuchan el ego y dejan los apegos.



Por eso es tan importante relajarse con frecuencia y entrar al espacio espiritual donde no hay resistencia.



Vives más y mejor si eliges ser amoroso, flexible y te controlas. Pierdes mucho cuando eres un tiquismiquis.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog