Agosto 15, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-15

Por:

Gonzalo Gallo

A una persona que acepta la vida como una maravillosa oportunidad, y que no sufre, no le pasa ninguna cosa que no sea satisfactoria.



Solamente cuando luchas contra la vida y las leyes universales te haces correspondiente con situaciones complicadas.



La no aceptación produce un resultado: el sufrimiento. Por eso, trabaja en tu interior, porque es la única forma de trascender espiritualmente.



El trabajo espiritual no lo puede hacer una persona por otra. Solo puedes compartir experiencias y herramientas que ha encontrado.



Pero el entrenamiento con las herramientas y el uso de ellas depende de cada persona. La única forma de obtener éxito es trabajando en ti.



Es obteniendo resultados por nosotros mismos, trascender hacia niveles superiores y eso es maravilloso.



Elige traer siempre tu corazón abierto y tu mente dispuesta al amor con una profunda comprensión de la vida.



La aceptación es la herramienta de liberación total del sufrimiento, la capacidad de asumir los sucesos de la vida.



