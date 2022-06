Junio 14, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-14

Por:

Gonzalo Gallo

Repetir oraciones es fácil y muy frecuente, pero aplicar en la vida lo que se dice es otro cantar y no es tan común.



¿Cuántas veces has dicho “venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad”? Acaso miles de veces.



¿De qué sirve si en la realidad no dejas que Dios sea tu rey, o sea el que gobierna del todo tu vivir?



Examina tu vida y mira hasta qué punto permites que Dios dirija tus acciones y sea tu amoroso guía.



Si lo vives, es claro que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones son solo de amor y de rectitud.



Si Dios reina en tu existir necesariamente haces su voluntad todo el tiempo y no la tuya. ¿Es así?



¿Cuál es su voluntad? Que ames y te ames. Simple pero exigente porque amar pide respeto, compasión, paciencia y aceptación.



Amar es actuar con transparencia, comprensión, perdón, confianza, generosidad, compromiso y ternura. Rezar es fácil y hacerlo sin amar es un embeleco.



