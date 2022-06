Junio 13, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-13

Por:

Gonzalo Gallo

Una pareja mal avenida está sentada en la playa y en un momento, ella mirando el océano le dice:



- ¿Sabes una cosa? Me recuerdas el mar.



- ¡Oh! Estás romántica.



- No, me mareas.



Este es uno entre miles de cuentos que describen los sinsabores y las contingencias de tantos matrimonios.



El marido se acuesta en la cama y susurra al oído de su mujer:



- Mira, estoy sin calzoncillos.



- Está bien, mañana te lavo unos.



Puede que hayas al menos sonreído con estos apuntes, y eso mejora un poco tu estado de ánimo.



El buen humor es mejor que muchas pastillas y siempre es bueno tomarse la vida con sonrisas.



El buen humor no solo tiene beneficios sicológicos, sino también físicos, emocionales, mentales y sociales.



La risa provoca un aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial, con efectos positivos. Ríe más.



​Sigue en Instagram @Gonzalogallog