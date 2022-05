Mayo 24, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-24

Por:

Gonzalo Gallo

Eres sabio si jamás pones la felicidad y el sentido de tu vida fuera de ti mismo, en personas o en posesiones.



Al hacerlo, te expones a sufrir mucho cuando esas personas no hagan lo que quieres o se vayan de tu vida.



Todo en esta vida es prestado y nada es permanente. Nada es tuyo y todo apego será fuente de sufrimiento.



Es un desatino poner sobre otros la carga de que deben hacerte feliz. Tú debes aprender a ser feliz solo o sola.



¡Cuánto daño hacen las canciones que influyen para querer con apegos dependientes y que son las más comunes!:



“Sin ti me muero”, “eres el sentido de mi vida”, “tú eres todo para mí”, “estoy loco por ti, “sin ti es inútil vivir”...



Puras estupideces que se escuchan, se graban en la mente y sólo generan dolor y para nada son verdadero amor.



Ámate de tal manera que no dependas de nadie y nadie dependa de ti. Nadie va a darte la felicidad que tú no creas.



