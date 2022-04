Abril 26, 2022 - 11:30 p. m.

2022-04-26

Por:

Gonzalo Gallo

Cuenta la historia que una adolescente llegó a la casa y la mamá le preguntó: ¿Qué hicieron hoy en el colegio?



- Hoy tuvimos clases sobre sexo, respondió la muchacha.



- ¿Clases sobre sexo? ¿Y qué les dijeron?



- Bueno, primero el médico nos explicó cómo no debemos, luego una profe nos dijo cuándo no debemos y al final el cura nos dijo por qué no debemos.



Aún hoy en día muchos adultos y padres de familia son torpes al hablar de la sexualidad con sus hijos.



Mientras tanto, diez millones de jóvenes en todo el mundo están infectados con Sida y la promiscuidad no cede.



Mientras tanto, cada año aumenta en 200 mil el número de adolescentes madres-solteras en Colombia.



Una buena educación sexual se apoya en valores, forma en el amor y va mucho más allá de la información.



Una educación sexual integral se transmite más con el ejemplo de vida que con las palabras.



