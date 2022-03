Marzo 25, 2022 - 11:30 p. m.

- No puedo jugar contigo-, dijo el zorro. - No estoy domesticado.



- Ah! perdón-, dijo el principito. ¿Qué significa “domesticar”?



- Es algo muy olvidado es ‘crear lazos...’.



- ¿Crear lazos?



- Claro. Para mí eres un niño parecido a otros cien mil. No te necesito ni me necesitas. Para ti soy un zorro parecido a otros cien mil.



Si me domésticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo.



Sólo se conoce lo que uno doméstica. Muchos ya no sacan tiempo para conocer. Compran cosas hechas a los comerciantes.



Como no existen comerciantes de amigos, no tienen más amigos. ¡Si quieres un amigo, domestícame!



- ¿Qué hay que hacer?



- Hay que ser muy paciente. Es muy simple: sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.



Es el tiempo que dedicas al otro lo que lo hace tan importante. Los humanos han olvidado esta verdad. Pero tú debes recordarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa.

