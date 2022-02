Febrero 27, 2022 - 11:30 p. m.

2022-02-27

Por:

Gonzalo Gallo

El Dios real respeta la libertad que te dio para crear con él, para que recuerdes tu esencia divina y no te identifiques con las formas.



Quiere que lo efímero no te hipnotice y tomes consciencia de lo que eres: una linda manifestación suya.



Dios, tu Amado, te levanta cuando tus sueños se truncan, te insufla su espíritu si tu alma está árida.



El amado Creador permite que atravieses noches oscuras para que aprecies la luz, ames y confíes.



Con él tienes una fuerza inusitada cuando estás enredado o dubitativo, y te regala paciencia si un proceso es lento.



Como Jesús en la barca, tiene poder ante el vendaval, pero no te hace la tarea ni te da todo lo que pides porque hay pruebas para evolucionar.



Cae en la cuenta de que siempre batallas con el Dios de las religiones, no con el verdadero.



Riñes con ese que, según una fe falsa, te quita a los seres amados al morir, manda males insufribles o te deja en el pantano del infortunio.



