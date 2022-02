Febrero 18, 2022 - 11:30 p. m.

2022-02-18

Por:

Gonzalo Gallo

En momentos críticos los agoreros de fatalidades se regodean anunciando un próximo fin del mundo.



Lo han hecho durante dos mil años anunciando una próxima venida de Cristo y siempre hay ingenuos que se lo creen.



Acomodan el Apocalipsis como pueden, se equivocan, pero no se arredran y vuelven a fijar nuevas fechas del supuesto cataclismo.



Otros no manipulan la Biblia sino las profecías ambiguas y elásticas de Nostradamus publicadas en 1555.



El rebaño de los incautos es muy abundante y mezclar fe y miedo llena los templos y deja pingues ganancias o diezmos.



Hay líderes religiosos excelentes y otros que inician su predicación a pie y en cuatro años andan con guardaespaldas.



En fin, cada cual rendirá a Dios cuenta de cómo actúa pero tú elige ser crítico y pensante. No tragues entero.



O ríete como el que al letrero sobre un muro: ‘Cristo ya viene’, le agregó: ‘Única presentación en el estadio’.

