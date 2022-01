Enero 25, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-25

Por:

Gonzalo Gallo

Shoganai es una palabra japonesa que significa 'no hay nada que hacer', o ‘así es’. Refleja la cultura de no quejarse ante lo inevitable.



En esa cultura es un tabú quejarse, un signo de debilidad. Cuando no hay nada que hacer lo sabio es gaman, que significa ‘sé paciente’ o ‘acéptalo’.

Esas dos palabras japonesas reflejan una actitud positiva que ojalá todos apliquemos en la vida.



Por eso vemos a los japoneses asumiendo sus tragedias sin caos, con civismo y resiliencia.



Cuando el mal nos tritura hay que cuidar la fe ya que la serenidad nos eleva y el derrotismo nos aplasta.



Todo en la vida depende de la actitud, puedes asumir con fe y calma incluso lo peor.



Cuando la adversidad te golpee, Shoganai. No desesperes, Gamán, sé paciente. Acéptalo y sigue adelante.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog