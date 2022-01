Enero 19, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-19

Por:

Gonzalo Gallo

Existen pruebas de que el primer animal domesticado fue el perro, pero en ese entonces era un lobo.



Las pruebas son de hace unos 15 mil años, pero algunos lobos fácilmente se unieron a los humanos miles de años antes.



Ahora bien, cuando se habla de domesticar hay que hacerlo con cuidado. Bien visto, ¿quién domesticó a quién?



¿Acaso no fue el lobo el que domesticó al humano para contar con un buen techo y comida segura?



Se cuenta que en un laboratorio están dos hamsters en una celdilla y uno de ellos le dice muy seguro al otro:



- Te cuento que ya domestiqué a mi investigador. En realidad lo logré muy rápido y de una manera fácil.



- ¿Cómo así? -dice el otro-. No te entiendo. ¿Cómo lo hiciste?



- Bueno, fue simple, me puse a observar bien sus reacciones y ya lo manejo. Basta que hunda un pedal y me da comida.



Ja,ja,ja. No siempre las cosas son como las pensamos o las vemos. Tu mascota te tiene domesticado (a).

