Enero 18, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-18

Por:

Gonzalo Gallo

Hace unos 30.000 años los humanos eran recolectores y vivían en comunas sin propiedad privada. Tenían muy pocas posesiones.



Las relaciones entre el hombre y la mujer no eran monógamas como es lo común hoy en día.



Una mujer de entonces tenía relaciones con varios hombres y todos lo adultos cooperaban para educar a los niños.



Por lo mismo, ningún hombre sabía si un niño era su hijo, y todos demostraban afecto por los pequeños y los jóvenes.



Esta conducta no es exclusiva de los humanos y, de hecho, la vemos en otros animales como los chimpancés.



Es bueno leer historia para comprender mejor quiénes somos y cómo la historia va evolucionando.



La monogamia no es para nada lo más común en los animales. Son pocas las especies que se unen a una pareja de por vida.



Todo va mutando. La vida en pareja de hoy no es como la de hace años y la de hoy puede ser obsoleta en un futuro.

