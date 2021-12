Diciembre 08, 2021 - 11:30 p. m.

2021-12-08

Por:

Gonzalo Gallo

La medicina tradicional poco a poco es consciente de que es inútil curar a una perfecta unidad de espíritu, mente, emociones y cuerpo. Este último refleja los vacíos de las otras áreas.



Toda enfermedad llega para decirle al paciente que arregle cuanto antes situaciones negativas en su modo de vivir.



La artritis le da a alguien muy crítico o rígido consigo y/o con los demás. En general no se siente amado.



Tiene una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas. O sea, hay un gran vacío de amor.



En el caso de la artrosis es algo similar, pero con un fuerte rechazo y resentimiento hacia los demás.



La persona no se hace cargo de su responsabilidad y prefiere culpar a otros de sus desgracias, alimentando el sentimiento de injusticia.



Te enfermas por no amarte y amar, por no vivir bien. Por lo mismo, elige llevar una vida sana cuidando todo tu ser. Tu cuerpo te habla. ¿Lo escuchas?

