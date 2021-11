Noviembre 05, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-05

Por:

Gonzalo Gallo

Hace años en el océano pacífico un barco se hundió al chocar contra un arrecife y dos marineros se salvaron.



No se entendían bien, pero se unieron para rescatar objetos útiles, algunos enlatados y herramientas para sobrevivir.



Concluida esa faena se instalaron en sitios distantes y cada uno construyó una casita para morar.



Con el paso del tiempo les pesó tanto la soledad que acabaron viviendo juntos y terminaron siendo amigos.



Cuando veían barcos en lontananza hacían señales, pero no eran vistos y su frustración era muy honda.



Uno de ellos enfermó y el otro lo cuidó como pudo hasta que se fue agravando y una mañana lo halló muerto.



Meses después llegó un barco y hallaron los restos de ambos ya muertos y un diario del segundo en fallecer. Leyeron esto:



“Nacer, vivir y morir. Esta dura realidad me llevó a valorar más la vida y alcanzar la paz que nunca disfruté antes”.

