Agosto 11, 2021 - 11:30 p. m.

2021-08-11

Por:

Gonzalo Gallo

Es sabiduría y no un desatino ver la relación de pareja como una empresa y cuidarla con esmero como tal.



¿Cuánta energía, cuidados y tiempo se le dedica a una empresa o a un negocio? Piénsalo y compara el resultado con el matrimonio.



Sin fáciles excusas reconoce que en tu trabajo das lo mejor mientras que tu relación está bien descuidada.



Este diagnóstico se aplica a un buen número de parejas: “Su trabajo está mejorando y el matrimonio se les está acabando”.



Casi siempre quien sufre es una esposa que no recibe cariño, tiempo y detalles, que ya no sabe lo que es un orgasmo.



Como toda buena empresa el matrimonio pide dedicación, cuidados, detalles, cambios positivos y renovación.



¿Eres consciente de eso? Pues si lo eres, solo piensa en las horribles consecuencias de tu actuar torpeza.



Es bien triste que algo que inició con fuego y pasión, se muera por falta de atención, cuidados y dedicación.

