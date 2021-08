Agosto 10, 2021 - 11:30 p. m.

2021-08-10

Por:

Gonzalo Gallo

Pocos toman consciencia de que quererse es una cosa y amarse y convivir es otra bien diferente.



Por no tener eso claro se sufren tantas decepciones en la vida de pareja y se termina una relación o se soporta.



Eres sensato cuando te dedicas a conocer al otro y ves claro que en el enamoramiento cada uno se vende.



En otras palabras, muestra sólo lo lindo y oculta o suaviza las fallas para poder atraer y gustar. Entre novios abundan las apariencias.



Es muy parecido a cuando vas a comprar un auto y te enamoras de la carrocería y ‘los gallos’ sin examinar el motor.



El ingenuo no le da valor a lo feo que ve, o en su engaño piensa: “Yo lo cambio o él, ella, va a cambiar”. ¡Tan cándido!



Si los enamorados pensaran dirían con inteligencia: “Si de novios me grita, de casados me hiere o me mata”.



Pero no lo hacen porque no se dan cuenta de que saben querer, pero nunca han estudiado el exigente arte de amar.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog